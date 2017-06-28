Yönetmen Ezel Akay Susma Platformu'nda ifade özgürlüğündeki ihlalleri anlatacak

Türkiye'de yaşanan sansür vakalarını gündeme getiren Susma Platformu'nun Bursa'da gerçekleştireceği etkinliğe yönetmen ve oyuncu Ezel Akay katılacak. Olağanüstü Hâl (OHAL) öncesi ve sonrasında yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerine dikkat çekecek olan Akay, soru-cevap bölümünde sansüre karşı dayanışmayla yaşamanın yöntemlerini anlatacak. Bursa'daki etkinliğe STK'ların yanı sıra sanat ve medya kurumları ile bireysel katılımlara açık olacak.

Daha önce Ankara, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir'e giden Susma Platformu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sanat ve medya alanlarında faaliyet gösteren topluluk ve bireylerin karşılaştığı sansür, otosansür, yalnızlaştırma, karalamacılık, manevi linç vakalarına karşı bir arada hareket etmek, etkili ve çoksesli çözüm yolları üretmek için kurulan Susma Platformu Diyarbakır, Eskişehir, İzmir ve Ankara’nın ardından şimdi de Bursa'da.

Türkiye’nin her yerinde yaşanan sansür vakalarını gündeme getirerek hızlıca duyurabilmek ve yaygınlaştırmak için ortak bir ağ oluşturmayı hedef edinen Susma Platformu'nun Bursa'daki etkinliğine konuşmacı olarak yönetmen Ezel Akay katılacak. Akay, OHAL öncesinde ve sonrasında yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerini, kültür sanat ortamının bu süreçteki sorunlarını ve yapılabilecekleri kendi deneyimleri üzerinden aktaracak. Sunumun ardından "Soru-Cevap" bölümünde şimdiye kadar yaşanan farklı sansür, kapatma, ihraç, engelleme vakaları aracılığıyla bir arada dayanışma sergilemenin yolları ve alternatif direniş yöntemleri üzerine konuşulacak.



Etkinlik Bursa'daki kurum, dernek, vakıf, inisiyatif gibi çeşitli STK ve yapıların yanı sıra, sanat ve medya kurumları ile bireysel katılıma da açık."