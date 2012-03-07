Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı

T24 - Ünlü yönetmen ortağı olduğu film şirketinin iflasını vermediği için hakkında çıkan yakalama kararının ardından film setinde gözaltına alındı

Yönetmen Ezel Akay, ortağı olduğu İr İstisnai Reklam'ın iflasını vermediği için hakkında İstanbul 8. İcra Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. www.sabah.com.tr'nin haberine göre; Akay, Hapishane filminin çekimleri için bulunduğu Kocaeli'de, İl Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kocaeli Adliyesi'nde ifade veren Ezel Akay serbest bırakıldı. Adliyeye giriş ve çıkışında arka kapıyı kullanan ünlü yönetmen gazetecilere görüntü vermedi.