-YÖNETMEN EMİR KUSTURİCA ANTALYA'YA GELDİ ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - Altın Portakal Film Festivali'ne davetli olan Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica Antalya'ya geldi. Emir Kusturica, Antalya Havalimanı CIP girişinde AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şanlı tarafından karşılandı. Kusturica, CIP çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sizin de davetli olmanızdan dolayı festivale katılmayacağını söyledi, bu konuda ne düşünüyorsunuz' diye sorması üzerine, ''Bu konuda yorum yapamam ancak ben Türkiye'yi seviyorum. Daha önce de geldim. Türkiye'nin çayı çok güzel, burada çay içmek istiyorum. Ben ülkemi tanıtmak için buradayım'' yanıtını verdi. Kendisine yönelik eleştireler olduğunun hatırlatılması üzerine Kusturica, ''Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum'' diyerek CIP salonundan ayrıldı. Emir Kusturica için Havaalanı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Yönetmen, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine ait bir polis aracı ile kalacağı otele götürüldü.