Yönetmen Didem Şahin yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören yönetmen ve senarist Didem Şahin yaşamını yitirdi.

2010-2013 yıllarında Habertürk'ün belgesel kuşağında yapımcı ve yönetmen olarak görev yapan Didem Şahin'in acı haberini İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ verdi.



Akdağ, acı haberi “Didem Şahin, dün gece yarısı Hakkın Rahmetine kavuştu. Tüm basın camiasının, sevenlerinin hepimizin başı sağ olsun. Zaten melektin” notunu düştüğü paylaşımla duyurdu.

Şahin, bugün saat 14.00'te Florya Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

Didem Şahin kimdir?

Almanya'da doğan Didem Şahin, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İngiltere'ye giderek Birkbeck Üniversitesi’nde senaryo eğitimi aldı. Daha sonra British Council Bursu ile yüksek lisansını Belgesel Film Yapımı ve Yönetimi üzerine Londra'daki Brunel Üniversitesi’nde tamamladı. Yapım, yönetim ve kameramanlığını üstlendiği ilk belgesel filmi "Beyrut'a gittiğimi anneme söylemeyin" (2007) 4. Uluslararası Bodrum Film Festivali'nde SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından En İyi Türk Belgesel Filmi seçildi. "Beyrut'a gittiğimi anneme söylemeyin", 2. Altın Salkım Kıbrıs Belgesel Film Festivali'nde, Profesyonel kategoride övgüye değer bulundu (2008). Ayrıca belgesel, 44.Altın Portakal Film Festivali ve 15. Adana Altın Koza Film Festivali de dahil olmak üzere birçok film festivalinde gösterildi.

Şahin, merkezi Londra’da bulunan One World Trust organizasyonu, Brunel Üniversitesi ve Eskimez Film tarafından desteklenen olan "Lady Muhtar" belgeselini Haziran 2009’da tamamladı. Film, yurt içinde ve yurt dışındaki birçok festivalde gösterildi. Berlin Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Berlinale Talent Campus’ün 2010 yılı programına belgesel yönetmeni olarak seçilen Didem Şahin'in futbol & siyaset ilişkisini irdelediği "Benim Ali Sami Yen'im" belgeseli (2011) 1. Uluslararası Spor Filmleri Festivali TV kategorisinde 1. oldu ve Milano Uluslararası Spor Filmleri Festivali'nde gösterildi. Belgesel 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali dahil birçok film festivalinde finalist oldu. "Benim Ali Sami Yen'im", Habertürk TV de iki bölüm halinde yayınlandı.

7 bölge 14 bölüm olarak hazırlanan ekoloji konulu "Son 7 Adım" belgeseli'nin, Borneo Yağmur Ormanları bölümünü pilot olarak çeken Şahin ayrıca "No Sochi!" belgeselini (2013) Al Jazeera TV'ye çekti. Uluslararası Al Jazeera Belgesel Film Festivali'ne yarışma filmi olarak seçilen belgesel, ulusal ve uluslararası birçok mecrada gösterildi. Kültür Bakanlığı tarafından yapım desteği alan iki projesi "Milli Atlet, 'Gamze Bulut'" ve Afrika'da çektiği "Brikama" belgesellerini 2014 yılında tamamlayan Şahin'in en son (2015) Batı Afrika'da çektiği "Ebola'nın Gölgesinde" adlı belgeseli TRT World ve TRT Belgesel kanalında yayınlandı. 2010-2013 yıllarında Habertürk TV'de belgesel kuşağında yapımcı ve yönetmen olarak görev yapan Didem Şahin, son olarak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "Acı ve Tatlı" isimli belgeseliyle yarıştı.