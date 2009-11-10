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Yaşam

Yönetmen Angelopolus karantinaya alındı

Doktora ünvanı verilmek üzere Türkiye'ye davet edilen yönetmen Angelopolus, Atina Havaalanı'nda domuz gribi teşhisiyle karantinaya alındı.

10 Kasım 2009 02:00

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından "Onursal Doktora" ünvanı verilmek üzere Türkiye'ye davet edilen Yunan sinemasının öncü yönetmenlerinden Theodoros Angelopolus, Atina Havaalanı'nda domuz gribi teşhisiyle karantinaya alındı.

Dokuz  Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü'nün davetlisi olarak bugün İzmir'e gelmesi beklenen ünlü Yunanlı yönetmen Theo Angelopoulos, domuz gribine yakalandı. Fahri doktora unvanı alacak olan Angelopoulos'un ülkesinde bir hafta boyunca tedavi göreceği açıklanırken, tören ertelendi.

Dünyanın yaşayan en ünlü film yönetmenlerinden Yunanlı Theo Angelopoulos'un adına, dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bir çalıştay düzenledi ve çalıştay kaysamında kendisine bugün fahri doktora ünvanı verilmesini kararlaştırıldı. Ancak geçen cumartesi günü Hindistan'ın Bombay eyaletinde bir festivale katılan ve ülkesine dönen Angelopoulos, Atina Havaalanı'ndan girişte termal kemaraya yakalandı. Ünlü yönetmene yapılan tahlillerde kanında H1N1 virüsü (domuz gribi) saptandı. Angelopoulos'un tedavisinin evinde sürdüğü açıklandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç, “Ünlü yönetmene fahri doktora unvanı verecektik. Fakat tüm dünyayı etkisine alan domuz gribinin Angelopoulos'u da etkisi altına aldığını öğrendik. Gelişmelere ve programına göre, Selanik'teki Film Festivali'ne katılacak, ardından aralık ayının ikinci haftası veya yeni yılın başında ülkemize gelecek. Kendisine doktora ünvanını o zaman vereceğiz” dedi.

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