Yönetmelik değişti, bazı gazetecilerin alamadığı sürekli basın kartı Başbakan Yardımcısı Akdoğan'a verildi!

Son olarak Cüneyt Özdemir, Murat Yetkin, Ekre Dumanlı, Abdülhamit Bilici, Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 94 tecrübeli gazetecilere sürekli basın kartı verilmemesi kriziyle gündeme gelen Basın Kartı Komisyonu Basın Kartı Yönetmeliği’nde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelikle, basın mensuplarının meslekte 20 yılı doldurduktan sonra almaya hak kazandıkları 'Sürekli Basın Kartı' basından sorumlu başbakan yardımcısına ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü’ne verilebilecek. Buna göre Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bugün itibariyle sürekli basın kartı taşıma hakkı kazandı.

Yönetmelik değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, eski Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğin en temel özelliği, gazetecilerin mesleki kimliği niteliğinde olan basın kartlarını verecek olan komisyonun yapısına yönelik düzenlemeleri oldu. Buna göre artık Basın Kartı Komisyonu’nda Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün etkisi daha fazla olacak. Genel müdürlüğü temsilen iki üye getirilirken, genel müdürlükçe sürekli basın kartı sahiplerinden ve basın kartı sahiplerinden seçilecek birer üye ve İletişim Fakültesi dekanları arasından yine genel müdürlükçe seçilecek bir üye komisyonda görev yapacak. Bunun yanı sıra en fazla basın kartı üyesi bulunan iki meslek kuruluşunca belirlenecek 3 üye, Anadolu gazete sahiplerinden seçilecek 3 üye, radyo-televizyon kuruluşlarının sahipleri veya çalışanlarınca kurulun meslek kuruluşlarından en fazla üyesi olandan belirlenecek bir isim, televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunandan belirlenecek bir üye ve en çok üyesi olan iki sendikadan iki üye de komisyonda görev yapacak. Düne kadar ise genel müdürlükçe belirlenen iki üye dışında; komisyonun kalan tüm üyeleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazete Sahipleri Birliği’nin seçtiği isimlerden oluşuyordu.

AA ve TRT’de gazeteci olmayana da basın kartı verilebilecek

Basın kartı verilmesinin temel koşullarından biri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na bağlı olarak çalışmak. Ancak dün getirilen düzenlemeyle Anadolu Ajansı ve TRT’de basın iş kanununa bağlı olmadan çalışanlara, bir başka deyişle gazeteci olmayanlara da basın kartı verilmesinin yolu açıldı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde görev yapan hukuk müşavirleri, daire başkanları, mütercimlere de basın kartı verilebilecek. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü’ne asaleten atananlar da görevlerinin bitiminde sürekli basın kartı alabilecek.

Bilgin: 50 yıldır problemsiz giden yapıyı bozuyorlar

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, seçime giden bir hükümetin böyle bir değişiklik yapmasının doğru olmadığını söyledi. Komisyondan intikam alınırcasına yapısının değiştirildiğini belirten Bilgin, “Basın Kartı Komisyonu’nun yapısı 50 yıldır tek parti hükümetlerinde de, koalisyon dönemlerinde de sorunsuz işledi. Ama şimdi intikam alınırcasına böyle bir değişikliğe gidilmesine karşıyız” dedi.

Bekleme süreleri kısaldı

Anadolu Ajansı da, yönetmelikle getirilen değişiklikleri haberleştirdi. Buna göre getirilen diğer değişiklikler şöyle oldu:

1- Gazetecilerin basın kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısaltıldı. Böylece bekleme sürelerinin uzun olduğu yönündeki şikayetler gözönünde bulundurularak düzenleme yapılmış oldu. Gazetecilerin bekleme süresi meslekle ilgili lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için altı, diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için dokuz, başka bir ön lisans mezunları için on iki ve lise mezunları için on sekiz ay oldu.

2- Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkanı getirildi. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgeleyen gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan basın kartı verilebilmesi imkanı getirildi.

3- Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek basın kartı kontenjanı artırıldı. Daha fazla sayıda uluslararası basın mensubunun ülkede rahatça görev yapmasının önü açıldı.

4- TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde basın kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması kaldırıldı.

5- Basın kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.

94 gazetecinin sürekli basın kartı verilmiyor

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEG), geçtiğimiz aylarda aralarında tanınmış medya yöneticileri, yazar ve televizyoncuların da olduğu 94 gazetecinin sürekli basın kartı almasına ilişkin komisyon kararını onaylamamıştı. Aralarında Cüneyt Özdemir, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni-Radikal yazarı Murat Yetkin, Reuters Türkiye Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu gazetecilere genel müdürlükçe sürekli basın kartı verilmemesi tarihte ilk olurken, bugüne kadar da sorunun çözümünde herhangi bir ilerleme sağlanmadı.

İnternet gazeteleri de basın kartı alamıyor

Türkiye'de haberciliğin ana mecrası haline gelen internet gazeteleri de yıllardır basın kanuna dahil edilmedikleri için bu mecralarda çalışan gazeteciler basın kartı alamıyor.