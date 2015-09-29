Yönetimi TMSF’ye devredilen Bank Asya’nın Manisa Şubesi'ne polis operasyonu

Hisselerinin yüzde 63’ü ve yönetimi TMSF’ye devredilen Bank Asya’nın Manisa Şubesinde polis ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından imtiyazlı ortaklığının yüzde 63’ü ve 9 kişilik yönetimi 4 Şubat 2015 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na devredilen Bank Asya’nın Manisa Şubesinde polis arama yapıyor. Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan arama nedeniyle bankanın çevresi güvenlik şeridine alındı.

Akşam'ın haberine göre, bankanın bilgisayar ve kayıtlarının incelendiği operasyonun "paralel devlet yapılanması" ile ilişkili olduğu iddia edildi. Manisa’da daha önce de paralel devlet yapılanması iddiasıyla içlerinde okul, yurt ve STK’lara ait olan birçok kurum ve kuruluşa operasyon düzenlenmişti.