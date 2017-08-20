Yönetim, taraftar ve camia takımın ikide iki yapmasından son derece memnun

Galatasaray cumaya kapalı gişe

Faik GÜRSES-İSTANBUL,(DHA)

Ligin ilk haftasında içerde Kayserispor\'u 4-1 ardından Başkent\'te Osmanlıspor\'u 3-1 ile geçen Galatasaray\'da neşeli günler sürüyor. Yeni transferlerle birlikte ortaya konan futbol Teknik Direktör Tudor\'u memnun ederken, Hırvat hoca 65\'inci dakikadan sonra oyundan düşme sinyallerini de araştırmaya başladı

KİMSEYE KÜS DEĞİLİM

Maçtan sonra yakın çevresine taraftarın kendisini tribüne çağırmasını değerlendiren Igor Tudor, \"Kimseyle küs değilim. Önlerinde bu takımı alkışlayacakları çok günleri var \" dedi.

BELHANDA\'YA ZAMAN GEREK

Belhanda\'nın diğer takım arkadaşlarının seviyesine ulaşmasının biraz zaman alacağını ifade eden Tudor, \"Herkes koşar ve yardımlaşırsa sorun kalmaz. Benim istediğim de bu\" diye konuştu.

ÖZBEK\'İN DEDİĞİ GERÇEKLEŞİYOR

Divan Kurulu toplantısında, \"Tribünler dolsun, buradan kimse sağ çıkamaz\" diyen Başkan Dursun Özbek\'in hayali de gerçekleşmek üzere. İki maçta altı puan toplayan yeni Galatasaray\'ı izlemek için taraftarlar sosyal medyadan, \"Sivasspor maçında boş yer kalmasın\" sloganı ile cuma günü oynanacak maç için örgütlenmeye başladı

GOMİŞ MÜTHİŞ ADAM

Osmanlıspor \'a attığı müthiş şutla iki maçta üç gole ulaşan Gomis\' e de övgüler yağıyor. Başkan Özbek, \"Size Podolski\'yi aratmaz\" demiştim sözleriyle transferin ne kadar isabetli olduğunu söylüyor.

NİHAYET SERDAR AZİZ

Geçen yıl sakatlık sorunu ile hem takımından hem de Milli Takımdan uzaklaşan Serdar Aziz\'in Maicon\'la iyi bir ikili olmalarını Tudor\'u memnun eden bir başka husus. Serdar\'ın Ukrayna ve Hırvatistan maçların için Milli Takıma çağrılması bekleniyor.