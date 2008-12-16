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Spor

Yönetim Aragones'i ikna etti

Fenerbahçe Yönetimi, Eksik görülen yerlere takviye yapılması konusunda İspanyol hocayla fikir birliğine vardı.

16 Aralık 2008 02:00


Teknik direktör Luis Aragones ile bir araya gelen Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi bitecek bazı oyuncularla görüşülmesi ve eksik görülen yerlere takviye yapılması konusunda İspanyol hocayla fikir birliğine vardı.


Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Luis Aragones ile kulüp binasında bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya ilişkin notları resmi internet sitesi aracılığıyla duyuran yönetim, ilk etapta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Görüşmede teknik direktör Aragones'in raporu doğrultusunda kadroda eksik görülen yerlere takviye yapılması konusunda da fikir birliğine varıldığı belirtildi.

fenerbahce.org'da yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Başkanımız sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz bugün kulüp binamızda teknik direktörümüz sayın Aragones ile bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yapmışlardır. Toplantıda ara transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcularımız ile sözleşmelerinin uzatılması konusunda resmi görüşmelere başlanması kısa ve uzun vadede kadromuzda eksik görülen yerlere takviyeler yapılması amacıyla araştırmalara ve temaslara başlanması kararı alınmıştır."

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