Yonca Evcimik 'teyze' rolüyle ekranlara geri dönüyor

Yonca Evcimik yıllar sonra tekrar bir televizyon dizisi ile ekranlara dönüyor. Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Zafer Algöz’ün de yer aldığı ‘Hayatımın Aşkı’ dizisinde ailenin teyzesi çılgın pop starı canlandıracak olan Yoncimik, karşımıza yine Yonca Evcimik olarak çıkacak.

Gzone'nun haberine göre, ‘Çılgın Bediş’ dizisiyle reyting rekorları kıran ve gelen tüm teklifleri geri çeviren Evcimik, yıllar sonra bu projeyi güçlü yapım şirketi ve oyuncu kadrosu en önemlisi de kendisini oynayacağı için severek kabul ettiğini söyledi.

Evcimik, 1996-1999 yılları arasında “Çılgın Bediş” adlı çizgi roman uyarlaması dizide 65 bölüm rol almıştı.