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Spor

Yomraspor - Bayrampaşa: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Yomra İlçe HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Hakan Akkaynak (xx), Yasin Kılıç (xx) YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmetcan (xx), Sinan (xx), Osman (xx), Münür (xx), Ali Özgür (xx)(Dk

10 Şubat 2018 18:43

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Hakan Akkaynak (xx), Yasin Kılıç (xx)
YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmetcan (xx), Sinan (xx), Osman (xx), Münür (xx), Ali Özgür (xx)(Dk.78 Ertan x), Şenol (xx), Enes Erdal (xxx), Alaattin (xx), Yasin (xx)(Dk.58 Hamza x), Hüseyin (xx)
BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx)- Sefa (xx), Benhur (xx), Yavuz (x)(Dk.36 Hayrullah xxx), Polat (xx), İlker (xx), Bülent (xx)(Dk.90 Melih), Güray (xx), Said Can (xx)(Dk.88 Furkan), Hüseyin (xx), Sercan (xx)
GOLLER: Dk.43 Enes Erdal (Yomraspor), Dk.47 Hayrullah (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Osman (Yomraspor), Sercan, Hüseyin (Bayrampaşa)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup\'un 21’inci hafta mücadelesinde Yomraspor sahasında Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 43’üncü dakikada Enes Erdal kaydederken, konuk ekibin golü ise 47’nci dakikada Hayrullah’tan geldi.

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