Yolunu şaşıran domuz Konyaaltı Sahili'nde yüzdü

Antalya'da, yolunu şaşıran domuz ormanlık alandan kent merkezine kadar indi. Dere kenarında gezinen ve Konyaaltı Sahilinde denize giren domuz, bir süre sonra geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi. Boğaçayı'nın Konyaaltı Sahili'nde denizle buluştuğu noktaya kadar gelen yaban domuzu, sahildekilerden ürkünce denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan domuz, kısa süre sonra geri gelerek kıyıya çıktı.

Gürsu Mahallesi ara sokaklarında gezinen domuz, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Yaban domuzu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görüntüleyen Cengiz İncesu, uzun yıllardır bu bölgede yaşamasına rağmen ilk kez kent merkezinde domuza rastladıklarını söyledi. Heyecanla domuzu görüntülediğini belirten İncesu, domuzun önce keyifle derede gezdiğini ve çevredekilerden ürkünce de denize girdiğini söyledi. Domuzun bir süre sonra kıyıya çıktığını anlatan İncesu, hayvanın daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti. (DHA)