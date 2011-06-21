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Yaşam

Yolunu kaybeden penguen Yeni Zelanda'ya çıktı

Antartika'ya özgü genç imparator penguenlerinden biri yolunu kaybedince kendini Yeni Zelanda sahillerinde buldu.

21 Haziran 2011 03:00

T24- Antartika'ya özgü genç imparator penguenlerinden biri yolunu kaybedince kendini Yeni Zelanda sahillerinde buldu. Yeni Zelanda'da en son 44 yıl önce bir imparator pengueni görülmüştü.

İmparator penguenleri tüm ömürlerini Antarktika'da geçiriyor ve hemen hemen hiçbir zaman insanların yanına gelmiyorlar. Avlanırken yolunu kaybettiği tahmin edilen penguenin birkaç ay süren bir yolculuğun sonunda Yeni Zelanda'ya geldiği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, penguen 10 aylık ve 80 santimetre boyunda ancak türünün en irisi olan imparator penguenlerinin boyu 130 santimetreye kadar çıkıyor.

Uzmanlar, kuşun sağlıklı olduğunu ancak hayatta kalabilmesi için güneye geri dönmesi gerektiğini belirtiyor.

Penguen, kuzeybatı sahillerindeki Peka Peka plajında köpeğini gezdiren bir kişi tarafından bulundu.

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