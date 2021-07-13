"Yolun ortasında öyle yatıyor": Rusya'da 40 tonluk tank ters döndü

T24 Dış Haberler

Rus ordusu bir şehrin içinde taşıdığı 40 tonluk tankı devirdi.

Sahalin bölgesinden TASS'a açıklama yapan bir trafik polisi, "Bir tank düşürdüler. Yolun ortasında öyle yatıyor" dedi.

Yoldan geçen birinin çektiği videoda ters dönmüş bir T-80 savaş tankının taretinin asfaltta delik oluşturduğu görülüyor.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Sakhalin.info günün ilerleyen saatlerinde askerlerin tekrar tankı kaldırdığını aktardı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Ordu Bölgesi'nden yapılan açıklamada yapımı için 3 milyon dolar harcanan tankın zarar görmediği iddia edildi.

Açıklamada kazadan tankı taşıyan TIRın şoförü sorumlu tutuldu.