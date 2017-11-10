Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 44 yaşındaki Meral Yaman, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Torbalı İtfaiye Kavşağı\'nda meydana geldi. Torbalı\'dan İzmir yönüne giden E.G.\'nin kullandığı, 35 TER 44 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Yaman\'a çarptı. Yaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaman\'ın cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, araç sürücüsü E.G.\'yi gözaltına aldı.
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