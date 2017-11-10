T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 44 yaşındaki Meral Yaman, yaşamını yitirdi

10 Kasım 2017 17:49

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 44 yaşındaki Meral Yaman, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Torbalı İtfaiye Kavşağı\'nda meydana geldi. Torbalı\'dan İzmir yönüne giden E.G.\'nin kullandığı, 35 TER 44 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Yaman\'a çarptı. Yaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaman\'ın cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, araç sürücüsü E.G.\'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar CEYLANTORBALIDHATorbalıMeral YamanKazaAydınKavşağıTERYamanTorbalı Devlet Hastanesi MorguKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24