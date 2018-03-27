Yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalarak öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Cam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Fatsa-Kumru karayolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Cam’a, Erdem T. yönetimindeki 52 DM 594 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Niyazi Cam kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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