Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kişi, yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, D-100 karayolunda yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ayhan Koç, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin yakıtı biten Ayhan Koç, bagajdan bidon alıp, benzin almak için yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna geçmek istedi. Bu sırada, yol çalışması nedeniyle Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak verilen yolda İstanbul yönüne giden Turabi Çelik yönetimindeki kamyon, Koç\'a çarptı. Ağır yaralanan Ayhan Koç, çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyon şoförü Turabi Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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