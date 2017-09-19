T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kişi, yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, D-100 karayolunda yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ayhan Koç, ağır yaralandı

19 Eylül 2017 23:18

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, D-100 karayolunda yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ayhan Koç, ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin yakıtı biten Ayhan Koç, bagajdan bidon alıp, benzin almak için yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna geçmek istedi. Bu sırada, yol çalışması nedeniyle Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak verilen yolda İstanbul yönüne giden Turabi Çelik yönetimindeki kamyon, Koç\'a çarptı. Ağır yaralanan Ayhan Koç, çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kamyon şoförü Turabi Çelik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHAD100Ayhan KoçKazaPaşaköyOtomobilininBuAnkaraTurabiKoçAbantBaysalTıp Fakültesi HastanesineTedaviye alınan Ayhan Koçun hayatiKamyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24