Yolun kapatılmasına sinirlendi, otomobille bisikletçilerin arasına daldı

Üsküdar Harem'de etkinlik için toplanmış bisikletçilerin arasına dalan sürücü iki bisikletçinin yaralanmasına yol açtı. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bisikletçiler sürücünün etkinlik nedeniyle yolun kapatılmasına sinirlendiğini bu nedenle kasıtlı olarak bisikletçi grubun içine daldığını iddia etti.

Bisikletçiler Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Bisiklet Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Kıtalararası Bisiklet Gezisi’nin son durağı olan Harem'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Yolun motorlu araç trafiğine

kapatılmasına sinirlendi

Harem Sahil Yolu Caddesi üzeri Haydarpaşa Gümrüğü mevkiindeki trafik ışıklarında polis bisikletçilerin toplanma yerine varabilmeleri için yolu kesti. 67 VF 387 plakalı aracın sürücüsü sinirlenerek, polise küfür etti. Araya giren bisikletçilere de küfür eden sürücü ile bisikletçiler arasında da tartışma yaşandı.

Otomobilini kasıtlı olarak

bisikletçi grubun üstüne sürdü

Görgü tanıklarının anlattığına göre, tartışmanın ardından sürücü içinde 2 kadın ve bir çocuğun da bulunduğu aracını hareket ettirerek yaklaşık 50 metre ileride bulunan bisikletlilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle 2 bisikletçi hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine etkinlik için Harem'e gelen bazı bisikletçiler aracı durdurarak sürücüyü aşağıya indirmeye çalıştı.

Otomobili yumrukladılar, camını kırdılar

Sürücü aracından inmeyince çevrede toplanan bisikletçiler araca vurmaya başladı. Aracın içinde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk da korku dolu anlar yaşadı.

Polis otomobili içindekilerle uzaklaştırdı

Bir polis sürücü koltuğuna oturarak aracı öfkeli kalabalığın arasından çıkartmayı başardı. Araç Üsküdar Polis Merkezi'ne götürüldü. Soyismi öğrenilemeyen Mert ve Ali Yayla isimli yaralı bisikletçiler ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Bir görgü tanığı, arabanın çok hızlı olduğunu söyleyerek “bisikletlilerin üzerine gitmeye başladı. Sonra buraya geldi. Ağabeye vurdu. Uçurdu. Ondan sonra orada durdu. Sonra millet saldırmaya başladı. Ayırmaya çalıştık ama olmadı” dedi.

Görgü tanığı Engin Coşkungönül ise olayı şöyle anlattı; “Toplanma yerine geldik biz en son olarak. Toplanma yerine varabilmemiz için ayrıca polis yolu kesmişti. Orada bekleyen sürücülerden birisi bayağı sinirlendi, kızdı yolun kesilmesine Araçta hastası olduğunu iddia etti. Beklemesi 3-4 dakikayı geçtikten sonra bağırmaya çağırmaya başladı. En son olarak polise küfür etti. Bir arkadaş ona doğru yöneldi. Ben de araya girdim kavga çıkmasın diye. Öndeki arkadaşın ilerlemesi benim onu durdurmak için ilerlemem sonrası diğer bisikletli arkadaşları oraya yönlendirdi. O sırada küfürler devam etti. Yol açıldı. Sürücü küfür ederek kaçmaya çalıştı. En son kaçarken de küfür ettiği için bizden birkaç arkadaş aracına vurmuş. Şahsa küfür edildiği için. Sonra da üç bisikletli arkadaşa çarptı. İlk çarptığı kişiyi ben gördüm. Kasıtlı bilerek bisikletli arkadaşa çarptı. Bacağından yaralandı zaten. Ambulansla hastaneye götürüldü.”