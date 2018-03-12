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Yaşam

Yolu uzattığı için tartıştığı yolcuyu bıçaklayan taksiciye hapis talebi

Tartıştığı yolcuyu bıçaklayan taksi şoförü Şeyhmus K.,'nın 1,5 yıl hapsi isteniyor

12 Mart 2018 20:31

İstanbul’da taksi şoförü Şeyhmus K., yolu uzatarak gittiğini iddia eden yolcularla tartıştı. Olay kavgaya dönüştü, şoför bıçakla saldırdığı yolcu Zafer İ.’yi başından hafif yaraladı. Savcılık, Şeyhmus K. hakkında ‘silahla kasten basit yaralama’dan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaya konu olay şöyle gelişti:

Yenikapı’dan taksi çeviren Zafer İ. ve ablası Nilgün İ., Şişli’ye gitmek üzere araca bindi.Şoför Şeyhmus K., yolu uzatıp Zafer İ. ve ablasını Kasımpaşa bölgesinden dolaştırarak Şişli’ye götürdü. Ancak Nilgün İ.’nin tepki gösterdiği taksi şoförü Şeyhmus K., aracını Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kenara çekip “Ben sizin özel şoförünüz değilim. İnin, sizi götürmek istemiyorum” dedi. Araçtan inen Zafer İ., taksi şoförü ücreti isteyince “Bu kadar olaydan sonra bir de para mı istiyorsun?” dedi. Araya abla Nilgün İ. girdi ve tartışmayı bitirmek için ücreti ödedi.

"Kendimi korudum"

Ancak taksi şoförünün araç içinde Nilgün İ.’nin çantası ve elinde bulunan poşetlere elini atıp çekiştirmesi üzerine sinirlenen Zafer İ., aracın kapısına vurdu. Taksi şoförü buna bıçak çekip Zafer İ.’ye saldırarak yanıt verdi, olay kavgaya dönüştü. Zafer İ.’nin başından hafif şekilde yaralandığı, aracın da arka camının kırıldığı olay, polis müdahalesiyle bitti. Hastanedeki tedavisinin ardından Zafer İ., taksi şoförü Şehmus K.’dan şikâyetçi oldu. Şeyhmus K. ise Zafer İ.’nin ablasıyla birlikte kendisine saldırdığını, bıçağı kendisini korumak için kullandığını savundu.

Dava açıldı

Olayla ilgili savcılığın hazırladığı iddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Zafer İ.’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli taksi şoförü Şeyhmus K. hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

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