-YOLU KAPATMAYA ÇALIŞAN ESNAFA POLİS MÜDAHALESİ ŞANLIURFA (A.A) - 08.02.2011 - Şanlıurfa'da büyük ve ağır tonajlı araçların kent merkezindeki yollardan geçişlerine izin verilmediği için işlerinin olumsuz etkilendiğini iddia eden sanayi esnafı, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunu trafiğe kapatmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Kamyon ve tır gibi araçların kent merkezindeki yollardan geçişine izin verilmediği için işlerinin olumsuz etkilendiğini öne süren Evren Sanayi Sitesi esnafından bir grup, durumu protesto etmek için Sanayi Sitesi Yapım Kooperatifi önünde toplandı. Burada grup adına basın açıklaması yapan Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, şehir trafiğinde akşam ve sabah saatlerinde büyük araçların otobana yönlendirilmesinin sanayi esnafını mağdur ettiğini iddia etti. Daha önce alınan trafik komisyonu kararlarıyla ''Çevre yolları bitirilinceye kadar geçişlere müsaade edildiğini'' ancak alınan yeni bir kararla bu geçişlere kısıtlama getirildiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti: ''Yolların kesilmesi ve araçların bırakılmamasıyla ekonomik kriz içinde olan Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi esnafını, zar zor ekmeklerini kazanan esnafın işini, bitirmiştir. Takriben 7 bin 500 kişinin istihdam edildiği bir sitenin bu şekilde mağdur edilmemesi gerektiğini kanaatindeyiz. Çevre yollarının bitirilmemesi bizim suçumuz değil, 'vur abalıya' misali hep ezilen esnafımız olmaktadır.'' Açıklamanın ardından gruptakilerden bazıları, Vali Nuri Okutan ile diğer yetkililerin sanayi sitesine gelip kendileriyle görüşmesini, aksi takdirde karayolunu trafiğe kapatacaklarını belirtti. Kendi aralarında da tartışan gruptakilerden bazıları, karayoluna yönelince, polis ekipleri grubun önünü kesti. Eylemde ısrar eden gruba biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtıldı. Gruptakiler de polise taşlarla karşılık verdi. Müdahale sırasında, gruptakilerin yanı sıra, olayı takip eden bazı basın mensuplarının da gazdan etkinlendiği görüldü. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, kimi esnafın işyerlerini kapatmaya başladığı gözlendi. Daha sonra yeniden toplanan ve yolu kapatmaya çalışan gruptakiler, burada da bir süre slogan attı. Gruptakilerden bazıları yetkililerle görüşmek için kent merkezine giderken, diğerleri dağıldı.