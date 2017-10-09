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Yolu kapatıp düğün konvoyuyla 'drift' yaptılar!

Bazı kişilerin o sırada meşale yaktıkları görüldü

09 Ekim 2017 03:46

İstanbul Bayrampaşa'da, düğün konvoyundaki üç otomobilin 'Drift' olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, Bayrampaşa O3 TEM bağlantı yolunda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Bir anda araçlarını durduran düğün konvoyundakiler, trafiği kesti. Ardından 3 otomobil, boşaltılan yolda 'Drift' yapmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, araçlarından inerek 'Drift' yapan araçları izledi. Bazı kişilerin o sırada meşale yaktıkları görüldü. Bir süre tamamen duran trafik, konvoyun hareket etmesinin ardından normale döndü.

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