Yolu ‘Kanal 7’den geçen isimler

Kanal 7 nasıl kuruldu?

Deniz Feneri davasıyla gözlerin çevrildiği Kanal 7’de geçmişte çeşitli kademelerde bulunan isimler, AKP’nin iktidara gelmesinden sonra kilit noktalarda görev aldılar. Bunların başında RTÜK Başkanı Zahid Akman geliyorKariyerlerinde hızla yükselen Kanal 7 çalışanlarından bazıları şöyle:1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “TRT Televizyon Haberciliği” konusunda yüksek lisans, ardından da doktora yaptı. Akman, Kanal 7 kanalında çalışmaya, 1993’te Ankara Temsilciliği göreviyle başladı. Bu kanalda ana haber sunuculuğu ve çeşitli haber programlarının yöneticiliğini de yapan Akman, 2000-2003 yılları arasında Kanal 7’nin Washington Temsilciliği görevinde bulundu.AKP tarafından RTÜK’e aday gösterilen Akman, 17 Temmuz 2005’te RTÜK Başkanlığı görevine atandı. Akman, Kanal 7’de görev yaptığı sırada, Deniz Feneri e.V. davasında ismi geçen bazı şirketlerin ortakları arasında da yer aldı. Akman, Deniz Feneri davasının hâkiminin “asıl sorumlular” olarak açıkladığı isimler arasında yer aldı.Bir dönem Kanal 7’de çalışan, hatta Ahmet Hakan’ın ayrılmasıyla boşalan İskele Sancak programını sundu, kanalın Ankara Temsilciliği’ni de yaptı. Akif Beki de kariyerinde yükselerek Başbakanlık Sözcülüğü’ne terfi etti.Kanal 7 Televizyonu’nun kuruluşunda Haber Müdürü ve programcı olarak yer alan Ahmet Tezcan da kariyerinde başarıyla yükselenlerden. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığını yapan Tezcan, şu anda da Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin “yayın danışmanlığı” görevini yürütüyor.Kanal 7’de yıldızı parlayan isimlerden bir diğeri de Uğur Arslan. Kanal 7’de “Deniz Feneri” programını sunan, Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurucularından olan Arslan, “Karagümrük Yanıyor” adlı bir televizyon dizisinde de oyuncu olarak rol aldı. Fox televizyonunda “Su Gibi” programını sunan Arslan, ayrıca şiir albümleri çıkardı.Kanal 7’nin şöhrete ulaştırdığı bir başka isim de Ahmet Hakan. Kanal 7’de ana haberleri ve İskele Sancak adlı programı sunan Hakan, şimdi Hürriyet’te köşe yazarlığı, CNN Türk’te de haber programları yapıyor.