'Yolsuzluklar sonuna kadar takip edilmeli' diyen Cömert'e: Takipsizlik kararı verildi haberin yok mu?

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında yolsuzluklar ve dört eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi masaya yatırıldı. Yolsuzluk ve rüşvet konusunda sert tartışmaların yaşandığı programda 'yandaş medya operasyonu'nda Star'dan kovulan Yusuf Ziya Cömert, "Eğer birisi yolsuzluk yaptıysa bunun sonuna kadar takip edilmeli" dedi. Cömert'in bu sözlerine İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, "Takipsizlikle nasıl takip edilecek?" deyince Cömert uzun süre cevap veremedi.

İşte o anlar:

Yusuf Ziya Cömert'in cevap veremediği yolsuzluk sorusu | samanyoluhaber.com