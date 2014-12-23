Yolsuzlukla yargılanacak olan İspanya Prensesi unvanını da kaybetti

İspanya'da kraliyet ailesi, yolsuzluk olaylarına adı karışan Prenses Cristina'nın prenseslik unvanını geri vermesini istedi.

Cristina'nın önümüzdeki günlerde prenseslikten vazgeçtiğine dair bir açıklama yapması bekleniyor.

Kraliyet ailesi ayrıca yargıç Juan Castro'nun Kral 6’ncı Felipe'nin ortanca ablası olan Prenses Cristina'nın eşi Urdangarin ile birlikte ortağı olduğu Aizoon şirketi aracılığıyla haksız mali kazanç sağladığını tespit etmesi üzerine bir bildiri yayımlayarak, 'Yargıya güvenimiz tamdır' dedi.

Prenses Cristina hakkındaki suçlamalar, eşi Inaki Urdangarin'in iş bağlantılarından kaynaklanıyor.

Kral 6’ncı Felipe'nin kız kardeşi Cristina'nın sanık sandalyesine bir prenses unvanı ile değil de normal bir vatandaş gibi oturmasını istemesi üzerine böyle bir girişim yaptığı belirtiliyor. Prenses Cristina'nın unvanından feragat etmesi halinde çocuklarının bu karardan etkilenmeyeceği ve kraliyet ailesine mensup kişiler olarak kalacağı hatırlatıldı. Babası eski Kral Juan Carlos da kızı Cristina'nın yargılanması üzerine daha önce yayımlamış olduğu bir bildiride yargıya olan güvenlerini teyit ederek İspanya'da herkesin adalet önünde eşit olması gerektiğinin altını çizmişti.

Prenses Cristina ve babası Juan Carlos

Prenses Cristina adının yolsuzluk olaylarına karışmasından bu yana aralarında kardeşi Kral 6’ncı Felipe'nin taç giyme töreni de olmak üzere hiçbir kraliyet törenine davet edilmedi. Kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinden uzaklaştırılan Prenses Cristina ve eşi Palma Dükü Urdangarin, son iki yıldır İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşıyor.