Yolsuzlukla savaşacaktı yolsuzluktan tutuklandı

Yolsuzlukla mücadele edeceği vaadiyle seçilen Tayvan eski devlet başkanı Çen Şui-Bian, hakkındaki kara para aklama suçlamaları dolayısıyla gözaltına alındı



Hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atılınca geçen mayısta istifa eden Çen, dün sabah başkent Taipei’de kelepçelenerek gözaltına alındı. Çen, utanmak bir yana, kelepçeli ellerini gururla havaya kaldırarak gazetecilere poz verdi.



Mahkemeye sevk edilecek olan Çen hakkında tutuklama kararı verilirse, cezaevine konulan ilk eski devlet başkanı olacak. Karısıyla birlikte kara para akladıkları iddia edilen Çen hakkında mayısta yolsuzluk soruşturması açılmıştı.



2000 yılında seçilen Çen, 2004 seçimini de kazanmış, ancak yolsuzluk iddialarıyla güç kaybedince iktidardan çekilmişti. Eski başkan, yaklaşık 345 bin euroluk yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.