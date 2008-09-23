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Yaşam

Yolsuzlukla mücadelede gelişme var

Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzlukla mücadele sıralamasında Türkiye 58. oldu. Geçmiş yıllara nazaran bu mücadelede mesafe kaydedildi

23 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün yolsuzlukla mücadele sıralamasında geçen yıl 64'üncü sırada bulunan Türkiye bu yıl 58'inci oldu. Örgüte göre, geçmiş yıllara nazaran Türkiye yolsuzlukla mücadelede mesafe aldı.

Merkezi Berlin'de bulunan örgütün bugün açıklanan 2008 raporunda, yolsuzlukla en iyi mücadele eden ülke unvanını Danimarka, İsveç ve Yeni Zelanda aldı. 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 3 ülke 9,3 puanla birinci olurken, bunları Singapur, Finlandiya ve İsviçre takip etti.

Türkiye ise 180 ülke arasında 4,6 puanla Litvanya ve Polonya'yla birlikte 58. sırayı paylaştı.
Raporda, 2003 ve 2004'te 77, 2005'te 65, 2006'da 60 ve 2007'de 64. sırada bulunan Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele konusunda önemli gelişmeler kaydettiği belirtildi. Yolsuzlukla mücadelede ilerlemeler kaydeden diğer ülkeler de Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi, Nijerya, Umman, Katar, Güney Kore ve Tonga olarak sıralandı. Yolsuzlukla mücadele listesinin son sırasında 1 puanla Somali bulunurken, 1,3 puanla Myanmar ve Irak, 1,4 puanla Haiti ve 1,5 puanla Afganistan Somali'nin üstünde yer aldı.

Raporda, sıralamanın; yoksulluk, devlet kurumlarının başarısızlığı ve rüşvet arasındaki bağı göz önüne serdiği belirtildi. Küresel olarak, denetleme kurumlarının güçlendirilmesi, sağlam yasal
düzenlemeler ve uygulanmaya hazır yönetmeliklerin yolsuzluk seviyesinin düşmesini
sağlayacağı da vurgulandı.

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