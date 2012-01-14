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Yolsuzluk yapan AKP'li başkan görevden alındı

Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Ali Temirci, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı.

14 Ocak 2012 02:00

T24 - Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Ali Temirci, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. Temirci, evrakta sahtecilik suçlamasıyla iki davadan toplam 6 yıl hapis cezası almıştı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis kürsüsünde gündeme getirdiği ve bunun yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun da konuyla ilgili olarak Meclis'te soru önergesi verip, aynı zamanda görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na da başvurduğu Kayseri'nin Felahiye İlçesi'ne bağlı Büyüktoraman Beldesi Belediye Başkanı Ali Temirci görevden alındı.


Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı Kayseri Valiliği kanalıyla Felahiye Kaymakamlığı'na gönderildi. Geçici süreyle görevden alındığı ifade edilen Temirci, aklanana kadar koltuğuna oturamayacak.


18 Ocak'ta toplanacak olan Belediye Meclisi ise başkan vekilini seçecek.


2003'te emekliye ayrılan Temirci, hak etmediği halde devletten 78 bin 134 lira emekli maaşı aldığı iddiasıyla suçlanmıştı.


Kendisini sahte belgelerle emekli ettirdiği gerekçesiyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, 129 bin 400 lira para cezasına çarptırılan Temirci, aynı zamanda "resmi evrakta sahtecilik" suçundan da 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.   

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