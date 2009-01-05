Yolsuzluk ve şiddet sağlık sektörünü yaraladı

Türk Sağlık-Sen, sağlıkta 2008 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre, 2008 yılında sağlık sektöründe şiddet ve yolsuzluklar öne çıktı. Sağlık harcamaları 5 milyar dolar arttı. Harcamaların yarısı tedaviye gitti. 2008'de bebekler enfeksiyon, yaşlılar ise kene yüzünden hayatını kaybetti.



Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda, devletin sağlık harcamalarının 2008 yılında yaklaşık 5 milyar TL artığına dikkat çekildi. Rapora göre, devletin sağlık harcamaları 2008 yılında bir önceki yıla göre 5 milyar TL artarak 20 milyar TL'den 25 Milyar TL'ye yükseldi. Toplam sağlık harcamaları ise 2008 yılında 30 Milyar TL'yi aştı. 2008 yılında uygulanan politikalar sonucunda bu harcamaların yüzde 50'si tedavi giderlerine harcandı. Koruyucu sağlık hizmetleri ise ikinci plana itildi.



2008'de sağlıkta yolsuzluklar çoğaldı



Rapora göre, 2008 yılında sağlık sektöründe yolsuzluklar artarak, birçok ilde yolsuzluklarla ilgili çok sayıda operasyon yapıldı. Rapora göre, 2008 yılında Van, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Adana, Bursa, Zonguldak ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde sağlık sektöründe yolsuzluklar yaşandı. Yine rapora göre, Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı'nda da usulsüzlük tespit edildi. Bu yolsuzluklar sahte rapor, sahte fatura, özel sektörde yapılmamış tetkik ve tedavilerin devlete fatura edilmesi, ilaç ve tıbbi malzeme alımındaki usulsüzlük yapılması gibi yollarla gerçekleşti. Devlet milyonlarca TL zarar uğratıldı. Yolsuzluk operasyonlarında yaklaşık 300 kişi tutuklandı.



Hastaneler basıldı, doktorlar kurşunlandı



Hazırlanan raporda, şiddetin 2008 yılında hastanelerde arttığına, Giresun'da görev yapan Dr. Ali Menekşe'nin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğüne dikkat çekildi. Diyarbakır'daki ambulansın taşlanması olayı ile İstanbul ve İzmir'deki hastane baskınlarının yer aldığı rapora göre, bir yılda İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Giresun, Bursa ve Zonguldak'ta yaşanan şiddet olayları başta olmak üzere sağlıkta yaklaşık 250 şiddet vakası kamuoyuna yansıdı. Sağlık kurumlarında en çok doktor ve hemşireler şiddete uğrarken, acil servisler ise en çok şiddet vakasının yaşandığı yer oldu.



2008'de kene yaşlıları, enfeksiyon bebekleri öldürdü



Hazırlanan raporda 2008'e damgasını vuran öldürücü kene ile hastane enfeksiyonu nedeniyle gerçekleşen bebek ölümlerine de yer verildi. 2008 yılında bebeklerin enfeksiyondan, yaşlıların ise keneden hayatını kaybettiği belirtildi. Rapora göre, 2008 yılında Ankara ve İzmir'de enfeksiyona bağlı yaşanan ölümler nedeniyle 62 bebek hayatını kaybetti. Keneden bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle toplam 55 kişi hayatını kaybederken, bunlardan 27'si 55 yaş ve üstündeki vatandaşlar oldu.

