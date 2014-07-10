Yolsuzluk soruşturmasında Bayraktar, dosyadan çıkartılmayı talep edecek

AKP’li dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmak amacıyla oluşturulan Meclis komisyonu, kurulma kararından 65 gün sonra dün resmen çalışmaya başlarken, ilk itiraz dilekçesi Erdoğan Bayraktar’dan gelecek. Bayraktar, “Hakkımda takipsizlik verildi. Bu komisyon beni araştırmasın” diyerek dilekçe verecek.

Partilerin bildirdiği adayların Meclis Genel Kurulu’nda okunup kura çekilmesiyle belirlenen üyeler dün ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Nuray Babacan ile Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, eski Bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilmesi talebini soruşturacak olan komisyonda, CHP’li 4, MHP ve HDP’li birer üyeye karşı AKP 9 üyesiyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Başsavcı kökenli AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, parti yönetiminin kararı doğrultusunda AKP'li üyelerin oylarıyla başkan seçildi. AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanvekili, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu sözcü ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz katip oldu.

Divan’da temsil talebi

CHP’lilerin “Türkiye’nin gündemindeki en önemli konuyu soruşturacağız. Yazacağımız rapor iddianame niteliğinde olacak. Adil bir çalışma için Başkanlık Divanı’nda muhalefetten de temsilci alınsın, Başkanvekili CHP’li olsun” talebi iktidar milletvekillerince kabul edilmedi. CHP’li üyeler, “Savcının iddialarını görmeliyiz ki kimleri çağıracağımızı, neyi soruşturacağımızı bilelim” görüşüyle fezlekelerin hemen incelemeye açılmasını talep ettiler. Komisyon Başkanı Köylü ise Başkanlık Divanı listesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu talepler ve yol haritasıyla ilgili görüşme yapılacağını bildirdi.

İlk hamle Bayraktar’dan

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar ise Eylül ayında, komisyona başvuru yapacağını açıkladı. Bayraktar vereceği dilekçeyle kendisiyle ilgili soruşturma yapılmamasını ve dosyasının ayrılmasını isteyecek. Bayraktar, “Cumhuriyet savcılığından gelen belge Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’ndan Meclis’e gönderildi ve dosyanın içine girdi. Sadece oğlumla ilgili değil benimle ilgili de tüm dosyada takipsizlik kararı verildi. Hakkımda hiçbir suç isnadı kalmadı, dolayısıyla komisyonun benimle ilgili soruşturacağı bir iddia yok.. Dosyamın düşürülmesini isteyeceğim” dedi.

Altı aydır kapalı

Savcılıkların dört bakanla ilgili Meclis’e gönderdiği fezlekeler 6 aydır milletvekillerinin incelemesine açılmadı. 30 Mart seçiminden önce Meclis’in son çalışma günü olan 1 Mart’ta fezlekelerin Meclis’e ulaştığı sonradan ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, savcılıklara iade ettiği dosyaların önce 32 klasörden 11 klasöre indirilmesini sağladı. Çiçek daha sonra “soruşturmanın gizliliği” ilkesi nedeniyle fezlekelerin tüm milletvekillerine açılmayacağını, komisyon kurulursa sadece soruşturacak üyelerce incelenebileceğini bildirdi. Meclis Genel Kurulu da bu yönde karar aldı. 5 Mayıs’ta kurulması kararlaştırılan komisyon da AKP’nin üyelerini geç bildirmesi nedeniyle 64 gün boyunca çalışmaya başlayamadı.

11 üye İstanbul Hukuk’tan

Komisyon ağırlıklı olarak hukukçu milletvekillerinden oluşuyor. 15 üyeli komisyonda 12 milletvekili hukuk fakültesi mezunu. Bu milletvekillerinden 11’i İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1’i Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomalı. AKP 9 üyenin tamamı ise hukukçu. Meclis’te son 30 yılda 38 soruşturma komisyonu kuruldu, komisyonlardan 11 Yüce Divan’a sevk kararı çıktı.