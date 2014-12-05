T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yolsuzluk endeksinde 'sıfırlayarak' rekor kıran Türkiye, dünya medyasında

Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 'yolsuzluk algısı' raporunda 11 sıra geriledi

05 Aralık 2014 09:44

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (TI) yayınladığı 2014 raporu, dünyada geniş yankı buldu.

Raporun bulgularını irdeleyen Batı medyasının, üzerinde durduğu konular arasında Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksinde birden beş puan gerilemesi de bulunuyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, önceki gün 2014 yılında Türkiye’nin ‘yolsuzluk algısı’nda rekor puan kaybederek en kötü şekilde gerileyen ülke olduğunu açıkladı. Örgütün bu yıl yayınladığı ‘Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde Türkiye, toplam 175 ülke içinde 64. sırada yer aldı. New York Times, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, Çin hükümeti yolsuzluğa karşı kampanyasında üst ve alt düzeyli binlerce devlet memuru hakkında işlem yapmış olsa da bunun Çin’in yolsuzluğa batmış ülke algısı üzerinde pek az etkisi olduğunu söylediğine dikkat çekiyor. Gazete “Çin, önceki yıla göre dört puan düşüş ile 36 puan aldı. Türkiye ise en büyük puan düşüşü ile beş puan gerileyerek 45 puan alıp 64. sıraya bırakıldı” ifadelerini kullanıyor.

Zaman'da yer alan habere göre, özellikle Avustralya’nın TI endeksinin başlıca 10 ülke arasından çıkarılmasına, İngiltere’nin ise “yeterince iyi olmadığı” belirtilmesine vurgu yapan İngiliz The Independent ise, “Ekonomik büyümeye rağmen en büyük gerileme, beş puan düşüşle 45 puana inen Türkiye’de göründü.” diyor. TI raporunda “ayakkabı kutularını dolduran milyonlarca dolar”, “suçlayıcı videolar” ve “bakanların görevinden alınması veya istifaları” gibi meselelerin zikredildiğinin anlatıldığı haberde “Türkiye aynı zamanda hükümetin siyasi düşmanlarına baskı yapması, polis ve savcıların görevinden alınması ve yolsuzluk karşıtı protestolara sert yanıt ile de yer alıyor” gibi savlar dile getiriliyor.

İngiliz The Guardian ise, “Yolsuzluk, hızlı büyüyen Çin, Türkiye ve Angola ekonomilerinde yayılıyor” başlığı ile verdiği haberde TI’nin “Yükselen ülkeler, gittikçe dolandırıcılık ve rüşvete daha eğilimli görülüyor” dediğini anlatıyor. Gazete “Hepsinde gayri safi yurtiçi hasılanın geçen yıl yüzde 4’ten fazla büyüyen Çin, Türkiye ve Angola, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2014 yolsuzluk algısı endeksinde daha da düştü. TI, yolsuzluğa batan yetkililer, ilerlemeyi baltaladığını, halkın hükümetlerine olan güvenini yok ettiğini söyledi.” diye yazdı.

ETİKETLER

abdnew york timesyolsuzluk algısıtürkiyedünya medyasıhükümetuluslararası şeffaflık örgütügerilemerekorendeks11 sıra geriledi

İlgili Haberler

Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Türkiye'de 'yolsuzluk algısı' son 1 yılda zirve yaptı

Örgütün 2014 raporuna göre, Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde geçen yıla göre en sert düşüşü yaşayan ülke Türkiye oldu

Türkiye, Gezi ve 17 Aralık sonrası yolsuzluk endeksinde 'sıfırlandı'; 11 sıra gerileyen tek ülke oldu!

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2014 Yolsuzluk Algı Endeksi açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24