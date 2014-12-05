Yolsuzluk endeksinde 'sıfırlayarak' rekor kıran Türkiye, dünya medyasında

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (TI) yayınladığı 2014 raporu, dünyada geniş yankı buldu.

Raporun bulgularını irdeleyen Batı medyasının, üzerinde durduğu konular arasında Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksinde birden beş puan gerilemesi de bulunuyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, önceki gün 2014 yılında Türkiye’nin ‘yolsuzluk algısı’nda rekor puan kaybederek en kötü şekilde gerileyen ülke olduğunu açıkladı. Örgütün bu yıl yayınladığı ‘Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde Türkiye, toplam 175 ülke içinde 64. sırada yer aldı. New York Times, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, Çin hükümeti yolsuzluğa karşı kampanyasında üst ve alt düzeyli binlerce devlet memuru hakkında işlem yapmış olsa da bunun Çin’in yolsuzluğa batmış ülke algısı üzerinde pek az etkisi olduğunu söylediğine dikkat çekiyor. Gazete “Çin, önceki yıla göre dört puan düşüş ile 36 puan aldı. Türkiye ise en büyük puan düşüşü ile beş puan gerileyerek 45 puan alıp 64. sıraya bırakıldı” ifadelerini kullanıyor.

Zaman'da yer alan habere göre, özellikle Avustralya’nın TI endeksinin başlıca 10 ülke arasından çıkarılmasına, İngiltere’nin ise “yeterince iyi olmadığı” belirtilmesine vurgu yapan İngiliz The Independent ise, “Ekonomik büyümeye rağmen en büyük gerileme, beş puan düşüşle 45 puana inen Türkiye’de göründü.” diyor. TI raporunda “ayakkabı kutularını dolduran milyonlarca dolar”, “suçlayıcı videolar” ve “bakanların görevinden alınması veya istifaları” gibi meselelerin zikredildiğinin anlatıldığı haberde “Türkiye aynı zamanda hükümetin siyasi düşmanlarına baskı yapması, polis ve savcıların görevinden alınması ve yolsuzluk karşıtı protestolara sert yanıt ile de yer alıyor” gibi savlar dile getiriliyor.

İngiliz The Guardian ise, “Yolsuzluk, hızlı büyüyen Çin, Türkiye ve Angola ekonomilerinde yayılıyor” başlığı ile verdiği haberde TI’nin “Yükselen ülkeler, gittikçe dolandırıcılık ve rüşvete daha eğilimli görülüyor” dediğini anlatıyor. Gazete “Hepsinde gayri safi yurtiçi hasılanın geçen yıl yüzde 4’ten fazla büyüyen Çin, Türkiye ve Angola, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2014 yolsuzluk algısı endeksinde daha da düştü. TI, yolsuzluğa batan yetkililer, ilerlemeyi baltaladığını, halkın hükümetlerine olan güvenini yok ettiğini söyledi.” diye yazdı.