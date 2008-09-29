'Yolsuzluğun partisi olmaz'

CHP Genel Başkanı, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Prof. Muzaffer Eryılmaz'ın rüşvet konusundaki açıklamaları hakkında, "Yolsuzluğu kim yapmış olursa olsun, benim için fark etmez. Yolsuzlukların peşini bırakmam" dedi.



Milliyet Yazarı Fikret Bila, son günlerde tartışılan yolsuzluk iddialarını ve yolsuzluğu Baykal’a sordu. İşte Bila’nın yazısı:



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'la ilgili olarak ortaya koyduğu iddialardan sonra CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz'ın rüşvet konusundaki açıklamaları da gündeme oturdu.

Eryılmaz'a ait olduğu öne sürülen bir konuşmada CHP'li Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyelerinin rüşvet talep etmelerinden şikâyetçi oluyordu. Eryılmaz'ın sözleri, bir anlamda belediyelerde dönen rüşvetin itirafı olarak da algılandı.

AKP'li Şaban Dişli'den sonra Fırat'ın ticari işlerini gündeme getiren ve Deniz Feneri ile ilgili dava ve iddiaları yakından takip eden CHP, Çankaya Belediyesi ile ilgili olarak ne yapacak?



Kim olursa olsun...



CHP lideri Deniz Baykal'a, dün bu soruyu yönelttim. Baykal'ın yanıtı şu oldu:

"Yolsuzluk konusunda siyasi parti farkı gözetmem. Hangi partiden olursa olsun üzerine giderim. Yolsuzluğu kim yapmış olursa olsun, benim için fark etmez. Ucu nereye dayanırsa dayansın yolsuzlukların peşini bırakmam. Benim ve CHP'nin yolsuzlukla mücadele anlayışı budur. Yolsuzluk yapan kim olursa olsun mutlaka hesabını vermeli ve yargı önüne çıkmalıdır."

Baykal, Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz'a ait olduğu söylenen ve basına yansıyan rüşvet iddialarıyla ilgili olarak ne yapacağını sorduğumda da şu yanıtı verdi:

"Ben hemen inceleme talimatı verdim. Bu iddialarla ilgili olarak inceleme yapılacak. Hukukçu arkadaşlarımızdan bir heyet bu incelemeyi sürdürecek. Ben Belediye Başkanımızın da belediye meclisi üyelerinin de ifadelerinin alınmasını istedim.

Bir yolsuzluk varsa bunu yapan ister AKP'li, ister CHP'li, ister başka bir partili olsun ortaya çıkarılacak ve gereği yapılacaktır. Benim talimatım bu yönde olmuştur. Belediyelerle ilgili çok yaygın bir şekilde olumsuz bir kanaat var.

Belediyelerde rüşvet olaylarının yaygın olduğu konusunda kamuoyunda hâkim bir düşünce mevcut. Bu bir gerçek. Bu nedenle CHP olarak biz her yerde yolsuzlukla mücadele ettiğimiz gerektiğinin bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz.

Çankaya Belediyesi ile ilgili iddialar da aynı titizlikle incelenecek ve ortaya çıkan duruma göre gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

