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Dünya

Yolsuzluğa çözüm 'kadın polis'

Meksika'nın Chiapas'ın eyaletinin başkentinde ''erkeklerden daha az yolsuzluğa bulaştıkları için' kadın trafik polisleri görev yapacak

25 Eylül 2008 03:00

Meksika'nın Chiapas'ın eyaletinin başkenti Tuxtla Gutierrez'de ''erkeklerden daha az yolsuzluğa bulaştıkları'' için kadın trafik polisleri görev yapacak.

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, bir vatandaşın ''daha güvenilir güvenlik görevlisi istiyorum'' şeklindeki dilekçesinden hareketle başkentte kadın trafik polislerinin görevlendirilmesine başlanacağı belirtildi.

Guetemala sınırındaki Tapachula kentinde de benzer bir uygulamaya gidileceği kaydedilen açıklamada, yapılan çok sayıda araştırmada, erkeklerin kadınlardan daha çok yolsuzluğa karıştıklarının ortaya çıktığı da bildirildi.

Olumlu sonuçlar alınması hâlinde projenin başka kentlerde de yaygınlaştırılacağı belirtiliyor. (AA)

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