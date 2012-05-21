'Yollarda uyuşturucu denetimi de yapılmalı'

Ankara'da düzenlenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde, kazaların önüne geçebilmek için alınması gereken önlemler tek tek sıralandı. Bu kapsamda sürücü belgesi sınavlarının yeniden yapılandırılması, 'stajyer sürücülük' sisteminin bir an önce uygulamaya konulması istendi. Ayrıca, sürücülere alkol gibi, uyuşturucu ve keyif verici maddeler için de denetim yapılması gerektiği aktarıldı.

Bildirgede, "Emniyet kemeri ve kask kullanımı, aşırı hızın önlenmesi, yaya güvenliği, kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesi, araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesi, alkollü iken araç kullanımının önlenmesi, alkol denetiminde olduğu gibi, sürücülerde uyuşturucu veya keyif verici madde kullanılıp kullanılmadığının da resen tespit edilebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı." ifadelerine yer verildi.

'Trafikte rolü olan kurumlar birlikte hareket etmeli'

Karayolu ulaşım sisteminin işleyişinde rolü olan bütün aktörlerin 'ortak sorumluluk' anlayışı çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtilen sempozyumda vatandaşlar ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin, aynı güvenlik vizyon ve isteği doğrultusunda işbirliği içerisinde olması gerektiği vurgulandı.

Zaman'ın haberine göre, açıklamada şöyle denildi: "Karayolu trafik güvenliği alanında görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların ortak hedefler doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca hazırlanarak Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nca uygun görülen önerileri değerlendirip karara bağlayan ve bu kararların yaşama geçirilmesi için kurumlar arasında koordinasyon önlemlerini belirleyen Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, kurulduğu 1997 yılından beri sadece iki kez toplanmıştır. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun ön plana çıktığı ve ulusal bir strateji belirlemenin önem kazandığı günümüzde Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun bu ay içerisinde yeniden toplanacak olması önemli bir gelişmedir. Kurul, kanunda belirtildiği üzere rutin olarak toplanmaya devam etmelidir."

'Sürücü sınavları yeniden yapılandırılmalı'

Sempozyumda yıllardır tartışılan sürücü sınav sistemine ilişkin de şu öneri ve tespitlerde bulunuldu: "Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, trafik güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile 'Karayolu Trafik Güvenliği On Yıllık Eylem Planı' hazırlanmış, başbakanlığa sunulmuştur. Söz konusu eylem planı, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nda ele alınarak en kısa zamanda yürürlüğe konulmalı ve uygulanma aşamaları kurul tarafından takip edilmelidir. Trafik kazalarında sürücü hatalarının çok yüksek bir orana sahip olması nedeniyle, kaliteli ve bilinçli sürücüler yetiştirebilmek için sürücü eğitim sistemi ve sürücü kursları AB standartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılmalı ve diğer kurumlar bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na destek olmalıdır. Ayrıca, sürücü belgesi sınavları da yeniden yapılandırılarak, stajyer sürücülük sistemi uygulamaya konulmalıdır."