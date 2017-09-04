Yollarda son gün yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk devam ediyor.

10 günlük tatilin ardından İstanbulluların dönüşe geçmesiyle TEM'in Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM'in İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde oluşan yoğunluk bazen Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.



Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

TEM Sapanca kesimi gişeler mevkiinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafiğin akıcı olduğu görülüyor.



Otoyolun Düzce kesiminde ise Bolu Dağı geçişi, 1,2 ve 3 viyadükler arası ile Gümüşova rampaları kısmında akıcı yoğunluk görülüyor.





Tekirdağ da yoğun

Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda da yoğunluk var.

Ekipler, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.

FERİBOT İSKELERİ ÖNÜNDE KUYRUK

Balıkesir Bandırma'da ve Yalova'nın Topçular Feribot iskelelerinde de araç kuyrukları var.

İzmir ile Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçeleri gibi tatil merkezlerinden İstanbul'a dönenlerin yoğunluğu, Bandırma'nın girişinde de uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

İDO ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için karşılıklı sefer sayısını 13'e çıkardı.



Bandırma'dan İstanbul'a yapılacak 7 hızlı feribot ve 6 deniz otobüsü seferleriyle yaklaşık 9 bin 400 yolcu ve bin 400 aracın taşınmasının planlandığı bildirildi.

Yalova'da Eskihisar-Topçular arasında çalışan feribotlar da beklemeden seferlerine devam ediyor.