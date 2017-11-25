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Yolda yürüyen Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Majd Samet, sokakta bıçaklanarak öldürüldü

25 Kasım 2017 18:19

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Majd Samet, sokakta bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yürüyerek evine gittiği belirtilen Majd Samet, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandı. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Samet, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. Suriyeli gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, polis olaya karışanların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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