Yolda yürüyen kadını yere yatırıp taciz ettiği iddiasıyla dövüldü

Konya'da yolda yürüyen bir kadına sarılıp, yere yatırarak taciz ettiği iddia edilen ve vatandaşlar tarafından yakalanıp, dövülen 45 yaşındaki evli E.Ü. polis tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, olay, bugün saat 08.00 sıralarında merkez karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ü., yolda yürüyen sarışın bir kadının arkasından yaklaşıp, sarılıp yere yatırarak taciz etti. Kadının çığlıkları üzerini durumu fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarından inip, kadını kurtarmak için koştuğu sırada, sürücülerin geldiğini gören E.Ü. de kaçmaya başladı. Sürücüler tarafından yakalanıp dövülen E.Ü., baygınlık geçirip yere yığıldı. Bu sırada kimliliği belirlenemeyen kadın, olayın şokuyla ağlayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Sürüceler daha sonra polise haber verdi.

Gözaltına alınan E.Ü. de polise verdiği ilk ifadesinde"Ağabey bu hastalık bende yeni başladı. Daha önce hiç yapmadım" dedi.

Olayı polise anlatan sürücüler ise "Biz karşı yoldan gidiyorduk. Kadına sarıldı. Biz önce tanıdığı sandık. Daha sonra kadını yere yatırıp, üzerine kapandı. Kadında ağlayıp çığlık atınca, biz araçtan inip yardıma koştuk. Bu sırada adam kaçmaya başladı. Çevredekilerle birlikte yakaladık. Kadın da korkup kaçtı. "dedi. Polis, tacize uğrayan kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.