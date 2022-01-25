Yolda kayan aracı kurtarma çalışmalarını izleyen adam hayatını kaybetti

Bartın'da buzlanan yolda kayan aracın kurtarılması çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman (45), iş makinesi ile kamyonun arasına sıkışarak hayatını kaybetti.



Kaza, sabah saatlerinde Mugada ile Arıönü Köyü arasında meydana geldi. Kar temizliği yapan İl Özel İdaresi'ne ait kar küreme kamyonu, buzlanan yolda kaydı. İhbar üzerine bölgeye yine kuruma ait greyder geldi.

Edinilen bilgiye göre, greyderin aracı kurtarma çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman, iş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada olay yerinde toplanan köylüler, greyder operatörü Ö.Ş.'yi darbetti. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Yaman'ın cenazesi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)