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YOLDA KALAN HASTAYI JANDARMA KURTARDI GÖRDES (A.A)

12 Aralık 2010 20:44

-YOLDA KALAN HASTAYI JANDARMA KURTARDI GÖRDES (A.A) - 12.12.2010 - Manisa'nın Gördes ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan Zeki Aslantaş ve hastaneye götürmek istediği işe Hanife Aslantaş'ın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Alınan bilgiye göre, böbrek rahatsızlığı bulunan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Hanife Aslantaş'ı Sular köyünden Gördes Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen Zeki Aslantaş'ın (48) aracı, aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.  Zeki Aslantaş, jandarmayı arayıp yardım istedi. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 1,5 saat sonra çifti mahsur kaldıkları yerden kurtarıp hastaneye ulaştırdı.  Tedavi altına alınan Hanife Aslantaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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