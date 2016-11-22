Yolcusunu ezerek öldüren halk otobüsü şoförüne 25 yıl hapis

Antalya'da telefonunu çaldığı yolcusu Mehmet Oktay Kurt'u ezerek öldürmekle suçlanan özel halk otobüsü şoförü Gökhan Pusat, 25 yıl hapse mahkum edildi. Olayın kaza olduğunu iddia eden Pusat önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, ancak cezası daha sonra indirimlerle 25 yıl oldu.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, Antalya'da geçen 6 Mart günü bir arkadaşının yanına iş bulmak amacıyla giden Mehmet Oktay Kurt, bir miktar alkol aldıktan sonra aynı gece Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine dönmek için Gökhan Pusat yönetimindeki 07 KZ 979 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Kurt evine gitmek için bindiği otobüsün koltuğunda uyuyakaldı.

Uyurken telefonunu çaldı

Şoför Gökhan Pusat, herkes indikten sonra otobüste uyuyan bir yolcu olduğunu görünce aracı durdurup yanına gitti. Pusat, koltukta gördüğü telefonu ise şoför koltuğunun gözüne koydu. Pusat, ardından Kurt'u uyandırıp Varsak mezarlığı önünde araçtan indirdi. Araçtan indikten sonra telefonunun olmadığını fark eden Kurt, koşarak otobüsün önüne geçip aracı durdurdu. Kurt, otobüs şoförüne telefonunun olmadığını, aracı polis merkezine çekmesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı.

Kolu sıkışınca aracın altında kaldı

Ardından Pusat otobüse binip aracı hareket ettirirken kapıların kapanması için düğmeye bastı. Bu sırada peşinden gelen Kurt aracın arka kapısından girerken kolu kapıda sıkıştı. Bir süre sürüklenen Kurt, otobüsün sağ arka tekerleği altında ezilerek öldü. Önce trafik kazası olarak değerlendirilen olayla ilgili otobüs şoförü Gökhan Pusat tutuklandı. Pusat hakkında, 6 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme neden olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Otobüsteki kamera görüntülerinin izlenmesiyle olayın ortaya çıkması üzerine, olayın cinayet olduğu değerlendirildi ve dosya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Takdir indirimi kullanıldı

Karar duruşmasına çıkan Pusat, olayın kaza olduğunu iddia etti. Bir suçu gizlemek amacıyla insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen Pusat'ın cezası, eylemin olası kasıtla işlendiği için ömür boyu hapse indirildi. Sanığın cezasını takdir indirimiyle 25 yıla düşüren mahkeme, hırsızlık suçundan da 4 yıl hapse hükmetti.