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Ekonomi

YOLCUNUN TERCİHİ THY İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2010 12:52

-YOLCUNUN TERCİHİ THY İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Türk Hava Yolları A.O.'nun (THY) bu yılın Ocak-Eylül döneminde yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,8 artışla 21,9 milyona ulaştı. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin bu yılın Ocak-Eylül 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı: ''Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı Ocak-Eylül 2009 döneminde 18,6 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 21,9 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 31,8 ve yüzde 18,8 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,4 puan artışla yüzde 74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2009 döneminde 41,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 artarak 48,2 milyara, Ücretli yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2009 döneminde 29,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 artarak 35,8 milyara, Konma sayısı, Ocak-Eylül 2009 döneminde 157.375 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 15,8 artışla 182.184'e, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2009 döneminde 161.769 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 40,7 artışla 227.659 tona yükselmiştir.''

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