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Yolcunun otobüsten inmesini isteyen sürücüye '30 gün çalışmama' cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te tartıştığı kadın yolcunun otobüsten inmesini isteyen özel halk otobüsü sürücüsüne 30 gün çalışmama cezası verirken, araç da 3 gün süre ile trafikten men edildi

02 Kasım 2017 15:07

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit\'te tartıştığı kadın yolcunun otobüsten inmesini isteyen özel halk otobüsü sürücüsüne 30 gün çalışmama cezası verirken, araç da 3 gün süre ile trafikten men edildi.
İzmit\'te 41 J 0292 plakalı halk otobüsünün sürücüsü, durakta bekleyen 2 kişiyi araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark ederek durdu. Durağın ilerisinde duran otobüse yolcular bindi. İddiaya göre, sürücü, yolculara yavaş hareket ettiklerini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine başlayan tartışma sırasında aracı durduran sürücü, yerinden kalkarak kadın yolcudan otobüsten inmesini istedi. Diğer yolcular ise sürücüye kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Sürücü, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diye çıkışınca, yolcular, \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" sözleriyle cevap verdi.
Özel halk otobüsü sürücüsünün yolcusuna kötü davrandığı yönünde ihbar alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tanıkların ifadelerini dinleyip, aracın kamera görüntülerini inceledi. Meclis kararı ile sürücüye 30 gün çalışmama cezası verilirken, araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Otobüs, 3 gün süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajına çekildi.

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