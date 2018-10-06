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Yolcunun çantasından 500 gram metamfetamin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde minibüsteki bir yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi, Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

06 Ekim 2018 17:17

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde minibüsteki bir yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi, Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Yüksekova ilçesinde 4 Ekim Perşembe günü, Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında, ekipler bir yolcu minibüsünü durdurup arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kadının çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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