T24 LogoT24 Logo
Gündem

YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI ZONGULDAK (A.A)

05 Temmuz 2011 20:42

-YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI ZONGULDAK (A.A) - 05.07.2011 - Zonguldak-Ereğli karayolunda, bir yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Ereğli ilçesinden Zonguldak'a gelmekte olan yolcu midibüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yolcu bırakmasının ardından hastane kavşağında uçuruma yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ediliyor. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24