-YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI ZONGULDAK (A.A) - 05.07.2011 - Zonguldak-Ereğli karayolunda, bir yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Ereğli ilçesinden Zonguldak'a gelmekte olan yolcu midibüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yolcu bırakmasının ardından hastane kavşağında uçuruma yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ediliyor. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.