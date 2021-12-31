Yolculuğun ortasında Covid testi pozitif çıktı; kalan süreyi uçak tuvaletinde geçirdi

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ABD'li Marisa Fotieo, Chicago'dan İzlanda'ya yaptığı uçuşun ortasında Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Fotieo, uçak yolculuğunun kalan yarısında tuvalette kendini izole ettiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Marisa Fotieo, İzlanda'ya gittiği uçuşun ortasında boğazının ağrıdığını fark etti. Fotieo, yanındaki hızlı Covid testini yaptığında sonucun pozitif olduunu gördü.

Uçak tuvaletine kapanan Fotieo "Uçakta 150 kişi vardı. En büyük korkum onlara bulaştırmak oldu" dedi.

Uçağın kalan süresi boyunca tuvalette kalan kadına uçuş görevlileri yemek ve içecek götürdü.