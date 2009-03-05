Yolculuğu ertelediler, ölümden döndüler

Expo 2014 Fuarı'nın tanıtımı için Hollanda ve Fransa'ya gidecek heyet, düşen THY uçağı için aldıkları bileti erteleyince kazadan kurtuldu



Expo 2014 Fuarı'na aday olan Antalya'nın, tanıtımını yapmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hollanda ve Fransa'ya gidecek Antalya heyetinin, Hollanda'da düşen THY uçağı için bilet aldıkları, ancak kazadan bir gün önce biletlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.



Antalya İhracatçı Birlikleri (AİB), Antalya Kesme Çiçek İhracatcı Birliği Başkanı ve Dünya Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bağdatlıoğlu yaptığı açıklamada, bir vali yardımcısı, bir milletvekili ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ile Antalya'nın tanıtımı için Hollanda ve Fransa'ya gideceklerini söyledi.



Hollanda'da düşen uçaktan bilet aldıklarını, ancak bir randevu tarihinin değişmesi nedeniyle bir gün sonra gitmeye karar verdiklerini ve bileti değiştirdiklerini anlatan Bağdatlıoğlu, şöyle konuştu:



"Expo 2014 Fuarı'na aday olan Antalya'nın tanıtımını yapmak ve daha önce fuar konusunda çalışmaları yerinde görmek üzere geçtiğimiz Kasım ayında Antalya'ya gelen Uluslararası Sergiler Bölümü Genel Sekreteri Loscertales'i ziyaret edecektik. Loscertales'in Çin'e gideceği bildirince, biz de randevu tarihini değiştirdik. Uçak biletlerimizi de uçağın düştüğü tarihten bir gün önce değiştirdik. Uçağın düşmesinden bir gün sonra Hollanda'ya gittik. BİE Genel Sekreteri Loscertales Çin'e gitmeseydi randevu tarihimiz değişmeyecekti. O gün de, Antalya AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, Antalya Vali Yardımcısı Ali Nazmi Balcıoğlu ile Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen'den oluşan Antalya heyeti olarak uçağa binecektik."



AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak da "Eğer BİE Genel Sekreteri Loscertales randevu tarihini değiştirmemiş olsaydı, belki o uçakta biz de olacaktık. Bu tür olaylar insan yaşamında olabilir. Fazla büyütmeye ve heyecan yaratmaya gerek yok" dedi.

