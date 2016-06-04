Yolcuların direnişi THY'ye Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e uçak seferi yaptırdı

Marmara bölgesinde etkili olan yağış ve 'cumulonimbus' olarak adlandırılan CB bulutları nedeniyle uçak Sabiha Gökçen Havalimanı yerine İstanbul Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Saat 17.55'te sorunsuz şekilde inen uçağın 183 yolcusunun 159'u Atatürk Havalimanı iç hatlar terminalinden çıkış yaptı. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen 24 yolcu uçaktan inmedi.

Bir türlü ikna edilemeyen yolcularla uçuş ekipleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Uçağa gelen polis ekipleri de yolcuları ikna edemeyince 24 yolcu, 3 saatlik bir beklemenin ardından saat 20.55'te tekrar aynı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuruldu.

Zafer işareti yaptılar

Öte yandan 24 yolcuyu taşıyan uçak içinden çekilmiş bir fotoğraf da sosyal medyada yayınlandı. Bazı yolcuların zafer işareti yapması dikkat çekti.