-YOLCULAR SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE YÖNLENDİRİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Haydarpaşa Tren Garı'nda çıkan yangının ardından tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle sabah saatlerinde gara gelen vatandaşlar Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna yönlendiriliyor. Haydarpaşa Tren Garı'nda dün saat 15.30 sıralarında çıkan yangının ardından, tren seferleri iptal edilmişti. Sabah erken saatlerde özellikle banliyö trenlerini kullanmak için gara gelen vatandaşlar, girişte bulunan polis ekiplerince Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna yönlendiriliyor. Bu arada, gar girişine güvenlik şeridi çekilirken, içeriye girilmesine de izin verilmiyor. Gar içinde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla bekletiliyor.