T24 LogoT24 Logo
Gündem

YOLCULAR SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE YÖNLENDİRİLİYOR İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 10:26

-YOLCULAR SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE YÖNLENDİRİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Haydarpaşa Tren Garı'nda çıkan yangının ardından tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle sabah saatlerinde gara gelen vatandaşlar Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna yönlendiriliyor. Haydarpaşa Tren Garı'nda dün saat 15.30 sıralarında çıkan yangının ardından, tren seferleri iptal edilmişti. Sabah erken saatlerde özellikle banliyö trenlerini kullanmak için gara gelen vatandaşlar, girişte bulunan polis ekiplerince Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna yönlendiriliyor. Bu arada, gar girişine güvenlik şeridi çekilirken, içeriye girilmesine de izin verilmiyor. Gar içinde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla bekletiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24