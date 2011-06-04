Yolcular otobüsün altında kaldı: 6 ölü 35 yaralı

T24 - Erzurum'un Horasan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği, kazada otobüsün altında kalan 35 yolcunun yaralandığı ve 6 yolcunun öldüğü bildirildi.







Trafik kazası, bugün saat 14.00 sıralarında Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki Delal Hanları mevkiinde meydana geldi.

Ağrı'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan Abdullah Kılıç yönetimindeki ait otobüs, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Otobüs ve sürücüsü dahil 35 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Erzurum'dan havalanan helikopterle ve ambulanslarla Horasan ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaza yerinde çalışmaları denetleyen Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, otobüsün altında kalanlar olabileceğini söyledi.

Yararılardan durumları ağır olan iki kişiyi helikopterle, diğerlerini ambulanslarla Horasan ve Erzurum'a gönderdiklerini anlatan Kaymakam Mahmut Ağbal, çalışmaların büyük bir titizlikle yapıldığını bildirdi.