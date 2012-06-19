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Uçağa geç binen Bakan Şahin, yolcuların protestosunu tezahürat sandı!

Yolcular, rötardan uçağa geç binen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i sorumlu tuttu. Protestoyu tezahürat sanan Şahin durumu anlayınca uçaktan indi

19 Haziran 2012 11:18

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaştı. Uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kaldı.

Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, önceki akşam 20.45'te kalkması gereken Anadolu Jet uçağı tüm hazırlıkları tamamlanmasına karşın havalanmayınca yolcular tepki vermeye başladı. Saatler 21.05'i gösterirken uçağa İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin girdi.

Rötarın Bakan Şahin'in gecikmesinden kaynaklandığını anlayan yolcular, alkış ve ıslıklarla Şahin'i protesto ettiler. Alkışları önce 'tezahürat' sanan Bakan Şahin, el kaldırıp yolcuları selamlayarak teşekkür etti ve yerine oturdu. Ancak alkışlara, ıslıklı ve sözlü tepkiler de eklenince Bakan Şahin protesto edildiğini anladı.

Başka şehirlere Ankara üzerinden aktarmalı uçuş yapacağını belirten birçok yolcu, gecikme nedeniyle uçaklarını kaçıracaklarını belirterek tepkilerini sürdürdü. Protestolar kesilmeyince uçaktan inmek zorunda kalan Şahin, Ankara yerine saat 21.30'da, özel bir havayolu şirketinin uçağıyla İstanbul'a geçti.

 

THY: Gecikmenin nedeni Bakan değil

 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan bilgilendirmede özetle şöyle denildi:

"Uçağın kalkışı operasyonel sebeplerle 10 dakika gecikmiştir. Gecikmeye neden olan sebep giderildikten sonra yolcular uçağa alınmıştır. Uçağa en son VIP'ten giriş yapan yolcular alındığı için gecikmenin Sayın Bakan'dan kaynaklandığı zannedilmiş ve protesto olayı yaşanmıştır. Gecikme ile Sayın Bakan'ın bir bağlantısı yoktur. Buna rağmen yolcuların protestoları nedeniyle Sayın Bakan uçağı terk etmiş ve bir daha binmemiştir."

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