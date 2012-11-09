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Yaşam

Yolcular feribotta eylem yaptı

Yolcuların isyanı amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Yolcular "İDO istifa" şeklinde slogan attı

09 Kasım 2012 01:14

Bursa’ya gitmek için Kabataş’tan feribota binen yolcular, hava muhalefeti nedeniyle feribot Yenikapı iskelesine çekilince isyan etti. Feribotu terketmeyip yaklaşık 2 saat boyunca eylem yapan yolcular yetkilileri protesto etti.

İddiaya göre, yaklaşık 250 yolcu, saat 18.30 sıralarında Bursa’ya gitmek Kabataş’tan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribota bindi. Yetkililer, yolculara hava muhalefeti olduğunu feribotun Yenikapı iskelesine gideceğini söyledi. Yolcuların, buradan saat 20.30'da başka bir feribotla Bursa’ya götürüleceği bildirildi.

Yenikapı’ya gelen yolcular, bu duruma isyan ederek alkışlarla protesto etti. Yolcuların isyanı amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Yolcular "İDO istifa" şeklinde slogan attı. Feribotun içindeki eylem için iskeleye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık iki saat boyunca eylem yapan yolcular, yetkililerin ikna etmesinin ardından başka bir feribotla Bursa’ya gönderildi.

 

Protesto etmek için feribottan inmediler

 

Yolculardan Dilek Kiper, “Bize hava muhalefeti var dediler. Bizi feribottan zorla indirmeye kalktılar. Feribot başka bir sefer yapacakmış. Bizde inmedik. Protesto etmek için. Bursa’yı aradık. Yağmurun yağmadığını öğrendik. Hiçbir sorun yoktu. Yetkili yok. Çözüm yok" dedi. Feribotta inen yolcular, "İDO istifa. Sahtekar İDO" diye bağırdı.

 

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